شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فاصلتان بين لافيينا وأسمنت أسيوط للصعود لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الموافقة على إقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والإياب بين فريقي لافيينا "أول الفرق الهابطة من دوري المحترفين" وأسمنت أسيوط "بصفته أفضل الثواني في المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني "ب" ليكتمل دوري المحترفين بـ18 ناديًا في الموسم الجديد.

وتجري لجنة المسابقات قرعة غدًا الثلاثاء لهذا الغرض.

فيما أعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2024 يوم 8 أغسطس المقبل بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في 15 من الشهر ذاته، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأندية لخوض 4 أو 5 جولات تُسهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، استعدادًا لانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهتين حاسمتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت الرابطة أن مسابقة الدوري ستنتهي في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة في الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التي أثرت على انتظام جدول المسابقة.