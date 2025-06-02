شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات بقيادة الإسباني جوليان مارتينيز.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني كالتالي:

جوليان مارتينيز ـ مديرًا فنيًا

أحمد جمعة ـ مدربًا عامًا

علياء محمود ـ مدربًا

ألاء مصطفى علي ـ إدارية

سارة محمد الطرباني ـ طبيبة

محمد جابر ـ إحصائي

علي عبدالباري ـ محلل أداء

أكرم السبكي ـ مدرب أحمال

إيمان جمال ـ مدلك

مصطفى جامع، أحمد سيد ـ معايشة

وتعاقد الاتحاد مع المدرب الإسباني، بالتنسيق مع لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري، برئاسة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد.

ووقع اختيار لجنة المنتخبات على المدير الفني الإسباني جوليان مارتينيز، نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في قيادة منتخبات السيدات، خاصة في القارة الأفريقية، وقدم مستويات مميزة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن المدرب الإسباني جوليان مارتينيز ، سبق ودرب منتخب موزمبيق وفريق REG الرواندي وحقق نجاحات مميزة مع الفرق التي دربها.