شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن رحيل علاء عبد العال عن تدريب الفريق الساحلي رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجونة، اليوم الإثنين، رحيل علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد مسيرة مع الفريق استمرت لمدة موسمين.

وكتب نادي الجونة، عبر صفحته الرسمية، على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد موسمين مـن العمل الجاد والقـيادة المميزة، نودّ أن نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير للكابتن علاء عبد العال، عـلى ما قدّمه لنادي الجـونة".

وأضاف النادي الساحلي، في بيانه: "شكرا لك على إخلاصك، وتفانيك، وروحك القتالية التي زرعـتها داخل الفريق، ونتمنى لك كـل النجاح والتوفيق في خطوتك المقبلة، وستبـقى دائما جزءا من عائلة الجونة".

في سياق متصل، توصل مسئولو نادى غزل المحلة لكرة القدم لاتفاق مع علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة لتولى القيادة الفنية للفريق المحلاوى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو غزل المحلة جلسة أخيرة مع علاء عبدالعال للتوقيع على عقود تولى القيادة الفنية للمحلة لمدة موسم، خلفا للمدرب محمد عودة الذى رحل عن قيادة الفريق بنهاية مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.