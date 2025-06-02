شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية لدوري nile طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سيراميكا وبيراميدز

إيقاف اسلام عيسى السيد محمد عطية لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد عبد الكريم لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد حمدي محمود شرف الدين لاعب فريق بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب الطرد

مباراة مباراة إنبي و الاتحاد

توقيع غرامة مالية على فريق إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت

توقيع غرامة مالية على فريق طلائع الجيش قيماتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول لاعبين الفريق على عدد ست بطاقات في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية المباراة.

مباراة غزل المحلة و الإسماعيلي

إيقاف نادر فرج محمد عبدالله لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد نصر محمد السيد ضاهر لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.