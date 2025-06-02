شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق يتحفظ على الإعارة للوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

تحفظ المغربى صلاح الدين مصدق ، لاعب فريق الزمالك ، على العرض الذى تلقاه النادى من الوداد المغربى لضمه على سبيل الإعارة.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن العرض الرسمي وصل الزمالك، ويتبقى عقد جلسة بين مصدق ومسئولي النادى لمناقشة عرض الوداد، خاصة أن عقد مصدق مرتبط بعقد مع الزمالك 3 مواسم ونصف الموسم.

وأضاف المصدر، أن اللاعب سيتحفظ ويعترض على الرحيل عن الزمالك على سبيل الإعارة، خاصة أنه لم يكمل الأشهر الستة في القلعة البيضاء.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، فى فبراير الماضى، التعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ووقع صلاح الدين مصدق على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.