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الامارات | غريزمان يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2027

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وكالات 0 تبليغ

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  • الامارات | غريزمان يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2027 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدد المهاجم الدولي السابق الفرنسي أنطوان غريزمان بطل مونديال روسيا 2018 عقده مع فريقه أتلتيكو مدريد حتى عام 2027، وفقا لما أعلن الإثنين ثالث لكرة القدم في الموسم المنصرم.
وأفاد نادي العاصمة في بيان "توصل غريزمان وأتلتيكو إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب الفرنسي حتى 30 يونيو 2027".
وفرض غريزمان (34 عاما) نفسه أفضل هداف في تاريخ أتلتيكو، حيث سجل 197 هدفا خلال فترتين قضاهما في أروقة النادي، علما أن عقده السابق كان سينتهي عام 2026.
وتراجع مستوى المهاجم المخضرم هذا العام حيث يعود هدفه الأخير إلى فبراير، فيما حلّ أتلتيكو في المركز الثالث في "لا ليغا" خلف البطل والقطب الثاني للعاصمة ريال الثاني.
وكان غريزمان الذي سجل أحد اهدافه منتخب بلاده في الفوز على كرواتيا 4-2 في نهائي مونديال 2018، انتقل إلى أتلتيكو في عام 2014 قادما من ريال سوسييداد. فاز المهاجم الدولي السابق بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2018، وحلّ وصيفا لبطل مرتين مع أتلتيكو، قبل أن ينضم إلى برشلونة عام 2019.
وعانى غريزمان لفرض نفسه مع عملاق كاتالونيا إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم الارجنتيني ليونيل ، مكتفيا بالفوز بكأس الملك قبل أن يعود على سبيل الاعارة إلى أتلتيكو في عام 2021، ليصبح الانتقال نهائيا.
وينافس أتلتيكو مع نجمه غريزمان في النسخة الجديدة من مونديال الأندية التي تنطلق هذا الشهر في الولايات المتحدة، على أن يخوض مباراته الاولى بمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا في 15 الشهر الحالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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