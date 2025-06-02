الامارات | زيدان فكّر بعرض نادٍ عربي ليوم واحد وقرر.. "100 مليون في موسم واحد"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض الهلال السعودي صفقة ضخمة للأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفاً للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الاثنين إن الهلال قدم لزيدان عقداً بقيمة 100 مليون يورو لمدة موسم واحد فقط، ما سيمنحه حرية الرحيل في صيف 2026 لتحقيق حلمه في تدريب المنتخب الفرنسي حال أتيحت له الفرصة، مشرة إلى أن الهلال طلب من مدرب ريال مدريد السابق التفكير في العرض والرد خلال يوم واحد فقط، لكنه قرر رفض العرض رغم الإغراءات.

ويتردد بقوة تعاقد الهلال مع الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان لقيادة الفريق اعتباراً من الموسم المقبل.