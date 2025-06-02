سيتي يخوض مونديال الأندية من دون كوفاتشيتش بسبب عملية جراحية

الرياص - اسماء السيد - لندن : يخوض مانشستر سيتي الإنكليزي مونديال الأندية لكرة القدم، المقرر في الولايات المتحدة اعتبارا من 14 الحالي، من دون لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش بسبب إجراء جراحة لمعالجة إصابة في وتر أخيل، وفق ما أعلن الإثنين.

وقال سيتي في بيان "سيقضي ماتيو الصيف في التعافي من العملية الجراحية، وكل من في النادي يتمنى له الشفاء العاجل".

وخاض الكرواتي 42 مباراة في كافة المسابقات خلال الموسم المنصرم، وسجل فيها سبعة أهداف، ما يجعل غياب ابن الـ31 عاما عن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا خسارة مؤثرة جدا رغم عودة زميله في الوسط الإسباني رودري إلى الفريق قبيل انتهاء الموسم بعد غياب لثمانية أشهر بسبب الإصابة.

وأكد غوارديولا مؤخرا أنه ستعامل مع رودري بشكل حذر كي يتمكن من الاعتماد عليه بشكل كامل الموسم المقبل، حيث سيسعى الإسباني وفريقه إلى تعويض خيبة الخروج من كافة المسابقات من دون أي لقب لأول مرة منذ ثمانية أعوام.