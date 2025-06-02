شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر رحيل 3 أجانب بعد توجيه الشكر لـ بن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

استقر النادي المصري على رحيل الثلاثي الأجنبي، السنغالي بابا بادجي، الغاني ليتسويل أمانونكا، والغيني أمادو باه، بعد انتهاء الموسم الجاري للفريق البورسعيدي، وذلك لإفساح المجال فى قائمة الفريق لضم لاعبين أجانب جدد يشاركون بشكل أكثر فاعلية مع الفريق.

وكان النادي المصري وجه الشكر للثنائي، التونسي فخر الدين بن يوسف، وكذلك محمد دبش، بعد انتهاء عقديهما مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري دون تجديد.

وتأهل المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية بشكل رسمي في الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدي الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعد منافسة شرسة مع فريقي، البنك الأهلي وسيراميكا.

وأنهى ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري مهمته في تدريب الفريق بعد آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.