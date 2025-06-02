شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي يعتذر عن عدم قيادة الاتحاد السكندري بعد استقالة مصيلحي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه الموسم المقبل، بعد ساعات من استقالة محمد مصيلحي من الاستمرار في رئاسة زعيم الثغر.

وأعلن عبد العاطي استقالته في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك: "جماهير سيد البلد وأهلي وأهل اسكندرية الجميلة الذين تربطني بهم علاقات وروابط راقية ومميزة وتجارب سابقة وحالية تجعل لكم قدراً كبيراً من الود والاحترام انتم أهلٌ له. وبقدر سعادتي بتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في مرحلة صعبة من هذه النسخة الاستثنائية من الدوري بقدر خوفي وقلقي من عدم التوفيق في وضع الاتحاد في المكانة التي يستحقها بين الكبار،وكان هناك اتفاقاً ضمنياً بيني وبين الاستاذ محمد مصيلحي ومجلس الإدارة على وضع خطة عمل تصحيحية ومشروع للنهوض بمنظومة الكرة في النادي واحسب انني لم ادخر جهداً في هذه الفترة القصيرة لتحقيق اولى أولويات هذا المشروع وهو الابقاء على الاتحاد في مكانة متقدمة في مجموعة الهبوط في الدوري وهو ما تم تحقيقه بفضل الله وتوفيقه".

تابع: "وكم كنت اتمنى ان تستمر هذه التجربة حتى يتم تحقيق الأهداف التي تم وضعها لإسعاد جماهير النادي والمدينة العظيمة ولكن ولظروف خاصة خارجة عن إرادتي أولا ولاستقالة الحج مصلحي ثانياً وارتباطي معه باتفاق وميثاق شرف يؤسفني أن أتقدم باعتذاري عن اكمال المهمة وتقديم استقالتي عن القيادة الفنية للفريق مع خالص حبي وتقديري لكم جميعاً على ما قدمتم لي والجهاز الفني من دعم ومساندة. واتمنى من الله أن يوفق الإدارة فيما هو قادم لما فيه مصلحة النادي وسعادة جمهور الاتحاد العظيم.. دُمتم أسياد البلد".



عبد العاطي

وقرر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري ، الاستقالة من منصبه وعدم استكمال دورة المجلس اعتراضاً على ما حدث من تجاوزات في حقه من بعض الجماهير بعد نهاية مباراة دوري سوبر السلة، والذي توج به الأهلي على حساب زعيم الثغر.

كما رفض مصيلحي استكمال مدة المجلس الحالي الذي يرأسه لظروف صحية وعائلية، وعدم قدرته على استكمال المهمة في وسط هذه الظروف الصعبة.

مجلس الاتحاد السكندري يدرس الاستقالة تضامنًا مع مصيلحي بعد خسارة السلة

وأكد مصدر لليوم السابع أن أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد ينوون التضامن مع محمد مصيلحي والاستقالة من مناصبهم، اعتراضا على التجاوز الذي حدث من بعض الجماهير وهو ما سوف يتم مناقشته خلال الساعات القادمة.

وخسر الاتحاد السكندري لقب دوري سوبر السلة عقب الهزيمة من الأهلي في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الموسم الحالي.