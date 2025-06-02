شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لنهائي كأس مصر موسم 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة "تذكرتي" فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر موسم "2024-2025" مساء الخميس المقبل، بعدما استطاع الفريق الأبيض العبور إلى نهائي البطولة على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل للزمالك من ضربة جزاء ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، قبل أن يخطف زيزو تذكرة النهائي في الدقيقة 90.

وكان بيراميدز تخطى عقبة البنك الأهلي برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.