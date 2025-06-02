شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لنهائي كأس مصر موسم 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة "تذكرتي" فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.
تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر موسم "2024-2025" مساء الخميس المقبل، بعدما استطاع الفريق الأبيض العبور إلى نهائي البطولة على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1.
افتتح عبدالله السعيد التسجيل للزمالك من ضربة جزاء ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، قبل أن يخطف زيزو تذكرة النهائي في الدقيقة 90.
وكان بيراميدز تخطى عقبة البنك الأهلي برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.
مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز تقام فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.
وتأتي هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد ثانى بطولة لكأس مصر في تاريخه.
ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.
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