شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين بيراميدز والبنك الأهلى على ضم عمرو الجزار لاعب غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات مع غزل المحلة لضم المدافع عمرو الجزار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما يرغب مسئولو البنك الأهلى أيضاً فى ضم عمرو الجزار ، وهناك مفاوضات مع مسئولى غزل المحلة لدفع القيمة المالية كاملة والحصول على خدمات اللاعب سريعا قبل مفاوضات بيراميدز.

وينشغل مسئولو بيراميدز حاليا بخوض فريقهم مباراة نهائى كأس مصر المقرر لها الخميس المقبل، ثم يتم التفاوض مع غزل المحلة بشكل رسمى لضم عمرو الجزار.

عمرو الجزار، صاحب الـ25 عاما، من أفضل المدافعين فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، حيث شارك فى 29 مباراة هذا الموسم مع غزل المحلة وتمكن من تسجل هدف وحيد.