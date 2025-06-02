شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بتقديم موعد انطلاق الدوري فى الموسم المقبل لـ8 أغسطس بدلا من 15 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مراد و حاتم رضاالإثنين، 02 يونيو 2025 05:24 م
وشهد اجتماع اتحاد الكرة مع رابطة الأندية موافقة الاتحاد على إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز والذي اعتمده مجلس الرابطة بالاتفاق مع الأندية في الاجتماع الأخير.
انطلق اجتماع اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة بحضور مجلس رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب و مسئولين من اندية الدوري الممتاز، حيث حضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الاهلي وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك لحضور اجتماع اتحاد الكرة، مع رابطة الأندية المحترفة، بحضور رؤساء وممثلى أندية الدورى الممتاز، وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، كما حضر أندية الإسماعيلي وطلائع الجيش والمصري وزد والمقاولون ووادي دجلة و الجونة والاتحاد السكندري وفاركو وبيراميدز .
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