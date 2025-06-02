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اقتراح بتقديم موعد انطلاق الدوري فى الموسم المقبل لـ8 أغسطس بدلا من 15

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اقتراح بتقديم موعد انطلاق الدوري فى الموسم المقبل لـ8 أغسطس بدلا من 15

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مراد و حاتم رضا

الإثنين، 02 يونيو 2025 05:24 م
تتجه النية بشكل كبير داخل رابطة الأندية لتقديم موعد انطلاق الدوري الجديد ليقام يوم 8 أغسطس بدلا من 15 من أجل خوض الأندية 4 أو 5 جولات من أجل تجهيز اللاعبين للمنتخب الأول، الذي يستعد لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

 

ورفض اتحاد الكرة والأندية زيادة الأجانب، وتم الاتفاق علي استمرار 5 أجانب و3 تحت السن مواليد 2005، كما رشح مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، الثنائي ثروت سويلم وصفي الدين بسيوني للتواجد في مجلس إدارة الرابطة بتشكيلها الجديد. 

 

وشهد اجتماع اتحاد الكرة مع رابطة الأندية موافقة الاتحاد على إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز والذي اعتمده مجلس الرابطة بالاتفاق مع الأندية في الاجتماع الأخير.

 

انطلق اجتماع اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة بحضور مجلس رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب و مسئولين من اندية الدوري الممتاز، حيث حضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الاهلي وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك لحضور اجتماع اتحاد الكرة، مع رابطة الأندية المحترفة، بحضور رؤساء وممثلى أندية الدورى الممتاز، وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، كما حضر أندية الإسماعيلي وطلائع الجيش والمصري وزد والمقاولون ووادي دجلة و الجونة والاتحاد السكندري وفاركو وبيراميدز .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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