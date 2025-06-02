شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يكشف حقيقة إعادة تجربة مالودا ويرفض التفريط فى نجومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكرواتى ماريو ديسبوتوفيتش، المدير الرياضي لكرة القدم بنادي وادي دجلة، حقيقة إعادة تجربة التعاقد مع لاعب من نجوم أوروبا، كما حدث فى السابق بالاستعانة بالنجم الفرنسى مالودا.

وقال الكرواتى ماريو ديسبوتوڤيتش فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "بالطبع كانت تجربة ناجحة بالتعاقد مع الفرنسى مالودا، وهذه الفكرة غير مطروحة حالياً، ولكن فى الوقت الحالى لدينا استيراتيجية معينة هى رؤية اللاعبين المصريين أولا، وانتقاء العناصر المميزة أصحاب الجودة العالية، ثم الجزء الثانى هى تطوير اللاعبين الناشئين".

وأضاف المدير الرياضى لوادى دجلة، "أى لاعب لديه عرض قوى من وادى دجلة لن نقف فى طريقه، ولكن هدفنا هو الاحتفاظ حاليا بكل اللاعبين لتحقيق هدفنا، ولدينا عروض كثيرة من أندية الدورى لبعض اللاعبين وهذا الأمر مرفوض".

وأوضح الكرواتى ماريو ديسبوتوفيتش: "يجب أن نحلل أداء الفريق فى دورى المحترفين فى البداية بطريقة كاملة وأنا حاليا أعمل على ذلك وأتمنى عدم وجود تغييرات كثيرة فى الفريق، ولكن يجب أن نجدد دماء الفريق بالصفقات القوية التى تفيدنا فى الموسم المقبل".

وأضاف: "الموسم المقبل سنستعد له بفترة إعداد وسنرى اللاعبين المتاحيين لنا والطريقة التى تناسبهم، لو لدينا لاعبين محطة سنلعب مباشر عليهم، أما فى حالة امتلاك لاعبين تحافظ على الكرة سنواصل تطبيق الخطة".

وتابع: "دائما نحب أن تكون الكرة فى استحواذنا ونتناقلها باستمرار واطول وفت والأندية الأخرى هى التى تبحث عن الكرة".