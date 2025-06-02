شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلى رابع هداف للأندية المصرية فى دورى أبطال أفريقيا آخر 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

تصدر فيستون ماييلى، نجم بيراميدز، قائمة هدافى الفريق السماوى فى دورى أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، بدءا من المرحلة الإقصائية، ليكون رابع لاعب فى الدورى المصرى يتواجد فى قائمة هدافى أفريقيا آخر 10 سنوات.

وشهد موسم 2023-2024 اعتلاء حسين الشحات لاعب الأهلى صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، ومن قبله محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى السابق برصيد 6 أهداف، بالتساوى مع بيتر شاوليلى لاعب صن داونز موسم 2022 - 2023 ، بينما تصدر محمد شريف لاعب الأهلى القائمة موسم 2020- 2021 بنفس الرصيد.

ويبحث فريق بيراميدز عن البطولة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، يفوز بمجموع المباراتين "3 /2" ويتوج باللقب.

ويلتقى بيراميدز نظيره الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر وسط الطموح بحصد اللقب الثالث فى تاريخه.

وحصد فريق بيراميدز اللقب الثانى فى تاريخه بعدما كان قد توج بلقب كأس مصر الموسم الماضى، وأمامه فرصة لتحقيق لقبين هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.