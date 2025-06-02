شكرا لقرائتكم خبر عن المربع الذهبي في دوري نايل دون تغيير للموسم الثاني على التوالي.. إفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على النسخة 66 من عمر بطولة الدوري، والتي حملت الكثير من المتعة والإثارة في موسم استثنائي بنظام مختلف، وتوج الأهلي باللقب للمرة الثالثة على التوالي ورقم 45 في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما هيمن الأحمر على قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بعد منافسة شرسة، تنقل خلالها درع الدوري بين التتش والدفاع الجوي عدة مرات، غير أن خبرات الفريق الأحمر نجحت في حسم المنافسة.

وجاء ترتيب المربع الذهبي بعد نهاية الموسم كالتالي:

الأهلي: 58 نقطة

بيراميدز: 56 نقطة

الزمالك: 47 نقطة

المصري: 42 نقطة



المربع الذهبي

جدير بالذكر أن ترتيب المربع الذهبي بعد نهاية دوري 2024-2025 هو نفس ترتيب دوري موسم 2023-2024، دون تعديل في أي من المراكز، لتحجز الفرق الأربعة تأشيرة التأهل الأفريقي، حيث يشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية.

وشهدت نسخة الدوري المنقضية عدة مشاهد مثيرة، كان أبرزها انسحاب الأهلي من مباراة القمة في مستهل مشوار مباريات حسم الدوري أمام الزمالك، بسبب الاعتراض على عدم استقدام رابطة الأندية لطاقم تحكيم أجنبي، وهو ما كلف الفريق الأحمر خسارة 3 نقاط باعتباره مهزوما في مواجهة الزمالك، بالإضافة إلى غرامة مادية، وهو ما أثار اعتراض الزمالك وبيراميدز، واللذان طالبا بخصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في نهاية الموسم تطبيقا للائحة، ومازالت القضية أمام المحكمة الرياضية الدولية.

واكتفى الزمالك والمصري بحجز تأشيرة التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى الفريق الأبيض الموسم في المركز الثالث، فيما استقر المصري في المركز الرابع بعد منافسة شرسة مع البنك الأهلي وسيراميكا.