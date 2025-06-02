هل يرتدى تريزيجيه شارة قيادة الأهلي بكأس العالم للأندية 2025؟

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يخوض النادي الأهلي منافسات بطولة كأس العالم للأندية بتشكيلة مدججة بالنجوم بعد التعاقد مع محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري على سبيل الإعارة بجانب الحارس محمد الشناوي والمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي والمغربي أشرف بنشرقي.

ويتساءل عشاق النادي الأهلي عن هوية اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة الفريق خلال مباريات بطولة كأس العالم للأندية بعد التعاقد مع محمود تريزيجيه، حيث ستلعب "الأقدمية" دورًا حاسمًا فى تحديد هوية "كابتن الأهلي" فى المونديال.

ولعب محمد الشناوي أول مباراة بقميص الأهلي ضد إنبي في السادس من مايو 2008 ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز إنبي بثلاثية نظيفة، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

أما محمود تريزيجيه فشارك لأول مرة مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفوز الذي تحقق على الزمالك بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما 22 يوليو 2012، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبالتالي سيحتفظ الحارس محمد الشناوي بشارة قيادة الأهلي خلال الفترة القادمة حتى بعد التعاقد مع محمود تريزيجيه طبقًا لمبدأ "الأقدمية".

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ من منافسات كأس العالم للأندية ووصل اللاعب للقاهرة بعد انتهاء تجربته مع نادي الريان القطري الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي.

وتأتي عودة تريزيجيه في إطار خطة المدير الفني خوسيه ريبيرو للاعتماد على العناصر الدولية وأصحاب الخبرات خلال المرحلة المقبلة، حيث يراهن الجهاز الفني على قدراته الفنية وخبراته الكبيرة لتقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

انطلق العد التنازلي لمشاركة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو – 13 يوليو المقبلين.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي سيكون طرفاً فى مباراة الافتتاح، حيث يلتقي مع إنتر ميامي الأمريكي، ممثل الدولة المضيفة، يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة على ملعب "هارد روك".

في السياق ذاته، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الفريق الفائز بلقب البطولة سيحصل على مكافأة مالية قدرها 125 مليون دولار.

وسيحصل الفريق على 2 مليون دولار مقابل كلّ فوز في دور المجموعات، ومليون دولار مقابل كل تعادل، بينما يحصل كل فريق في ثمن النهائي على 7.5 مليون دولار، كما سيحصل كلّ فريق في ربع النهائي على 13.125 مليون دولار، فيما يحصل كل فريق في نصف النهائي على 21.0 مليون دولار، كما سيحصل كل فريق في النهائي على 30 مليون دولار، والبطل سيحصل على 40 مليون دولار.