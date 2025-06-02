شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة لتوقيع العقود.. عبد الرحيم دغموم يقترب من الاستمرار مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مجلس إدارة النادي المصري مع الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق على تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي، لموسم واحد على الأقل، بعد انتهاء تعاقده مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر عقد جلسة خاصة مع اللاعب الجزائري خلال الساعات المقبلة لتوقيع العقود بشكل رسمي وإعلان التجديد.

وتأهل المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية بشكل رسمي في الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدي الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعد منافسة شرسة مع فريقي، البنك الأهلي وسيراميكا.

وأنهى ميمي عبد الرازق، المدير الفني للمصري، مهمته في تدريب الفريق بعد آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وكان النادي المصري وجه الشكر للثنائي، التونسي فخر الدين بن يوسف، وكذلك محمد دبش، بعد انتهاء عقديهما مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري دون تجديد.