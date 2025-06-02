شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: الخوف من الإصابة قبل نهائي أفريقيا سبب الخسارة أمام فاركو والبنك والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمود عبد العاطي دونجا، لاعب فريق بيراميدز، أن التفكير في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز وراء الخسارة فى مباراتين فى بطولة الدوري المصري الممتاز أمام كل من فاركو والبنك الأهلي.

وقال دونجا، في تصريحات مع كريم رمزي على برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم، "هناك أشياء خرجتنا عن تركيزنا في الدوري الممتاز، مثل أزمة عدم خصم نقاط من الأهلي، وأغلقنا صفحة الدوري لحسم لقب دوري أبطال أفريقيا، ونافسنا لآخر نفس في الدوري بشرف، واحتفلنا بأنفسنا عقب نهاية الدوري الممتاز بسبب مجهودنا على مدار الموسم والمنافسة لآخر نفس وآخر مباراة في الدوري الممتاز".

حقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعدما كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.