شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال علي فرج يعيد يوسف سليمان إلى قائمة توب 10 الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أعاد اعتزال النجم المصري علي فرج، المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، مواطنه المصري يوسف سليمان إلى قائمة التوب 10، حيث ترك علي فرج مقعداً شاغراً بالقائمة، تقدم من خلاله لاعبو الاسكواش مركزاً بالتصنيف.

وأعلن علي فرج اعتزال الاسكواش بشكل نهائي، الأربعاء الماضي، مؤكداً أنه حقق كافة طموحاته باللعبة، ومتطلعاً إلى أهداف جديدة خاصة بأسرته.

واحتفظ مصطفى عسل بصدارة التصنيف العالمي بينما احتل البيروفي دييجو إلياس المركز الثاني في التصينف العالمي كما تقدم النيوزيلندي بول كول إلى المركز الثالث، والويلزي جويل ميكين إلى التصنيف الرابع، والانجليزي مروان الشوربجي إلى المركز الخامس.

وتقدم طارق مؤمن 3 مراكز ليحتل التصنيف السادس، وكريم عبد الجواد ليحتل المركز السابع، وتراجع الانجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الثامن، وقفز يوسف سليمان مركزين ليحتل المركز التاسع، واحتفظ علي أبو العينين بالتصنيف العاشر.

كما تقدم البطل المصري الواعد محمد زكريا مركزين ليحتل التصنيف رقم 16 عالمياً ويقترب من اقتحام قائمة توب 10.



تصنيف الرجال

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر يونيو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع العاشرعلى التوالي، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة العالم التي أقيمت في شيكاغو الأمريكية، كما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 25.