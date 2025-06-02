شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى الدوري بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

رفض اتحاد الكرة والأندية زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد من الدوري، وتم الاتفاق على استمرار 5 أجانب و3 تحت السن مواليد 2005.

ورشح مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، الثنائي ثروت سويلم وصفي الدين بسيوني للتواجد في مجلس إدارة الرابطة بتشكيلها الجديد.

وشهد اجتماع اتحاد الكرة مع رابطة الأندية موافقة الاتحاد على إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز، والذي اعتمده مجلس الرابطة بالاتفاق مع الأندية فى الاجتماع الأخير.

انطلق اجتماع اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة بحضور مجلس رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب و مسئولين من اندية الدوري الممتاز ، حيث حضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الاهلي و هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك لحضور اجتماع اتحاد الكرة ، مع رابطة الأندية المحترفة، بحضور رؤساء وممثلى أندية الدورى الممتاز، وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر ، كما حضر أندية الإسماعيلي و طلائع الجيش و المصري و زد و المقاولون و وادي دجلة و الجونة و الاتحاد السكندري و فاركو و بيراميدز .