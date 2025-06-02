7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الاثنين، 2 - 6 - 2025 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يزيح الستار عن قميص كأس العالم للأندية والموسم الجديد.. صور، وشيكابالا يقرر استكمال مسيرته مع الزمالك لنهاية العقد.

الأهلي يزيح الستار عن قميص كأس العالم للأندية والموسم الجديد.. صور

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي على فيس بوك صورا لقميص الموسم الجديد لفريق الكرة الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

شيكابالا يقرر استكمال مسيرته مع الزمالك لنهاية العقد

في خطوة تحمل الكثير من المعاني لجماهير نادي الزمالك، استقر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم، الاستمرار مع القلعة البيضاء حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، وتراجع الفهد الأسمر عن فكرة الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن تعاقده مع النادى مستمرًا لنهاية الموسم المقبل.

الأهلى يعلن ضم حارس جديد: "هنا تتحقق الأحلام.. محمد سيحا أهلاوي".. فيديو

أعلنت النادى الاهلى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك التعاقد مع محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب من أجل الانضمام لصفوف الفريق بداية من كأس العالم للأندية 2025.

اتحاد الكرة يجتمع بالرابطة والأندية اليوم لحسم إلغاء الهبوط ومواعيد القيد

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعاً مهماً ظهر اليوم، الاثنين، مع رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بحضور رؤساء وممثلى أندية الدورى الممتاز، وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

بيراميدز يغلق صفحة دوري الأبطال ويستعد لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

أغلق الجهاز الفنى لنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، صفحة مباراة صن داونز التى أقيمت مساء أمس، الأحد باستاد الدفاع الجوى، فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا وذلك من أجل الاستعداد لمباراة مصيرية أخري وهى مواجهة الزمالك بنهائى كأس مصر.

إدارة الزمالك تترقب الإعلان الرسمي عن حكم نهائي الكأس أمام بيراميدز

تترقب إدارة نادى الزمالك إعلان اتحاد الكرة عن طاقم الحكام الذى سيتولى إدارة مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، باستاد القاهرة الدولى، وأرسل مجلس الإدارة خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يعلن خلاله رفضه التام لتعيين أي من الحكام "أمين عمر، ومحمود البنا، ومحمد الصباحي، وطارق مجدي" لإدارة مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

الزمالك يستند إلى بطولة كأس عاصمة مصر لتحديد موعد انتهاء عقد زيزو