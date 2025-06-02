شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالنادي والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس إدارة الزمالك والدة عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بالنادى، والتي وافتها المنية صباح اليوم. ونشر الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الزمالك ينعي والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالنادي".



نعى الزمالك

وتوفيت والدة عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، وأعلن الجناينى وفاتها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. وكتب الجناينى عبر صفحته: "أمي الغالية في ذمة الله ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أرجو الدعاء"، ومن المقرر أن يعلن عضو لجنة التخطيط بالزمالك موعد ومكان صلاة الجنازة، والعزاء.