شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يزور قبر والده قبل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

حرص نبيل عماد دونجا لاعب فريق الزمالك على زيارة قبر والده قبل أيام قليلة من نهائي كأس مصر، المقرر أن يجمع الزمالك مع بيراميدز الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ونشر دونجا ستورى إنستجرام خلال زيارة قبر والده وكتب عليها: "اللهم اغفر لأبى وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".



دونجا

وكان نبيل عماد دونجا تعرض للإصابة في مباراة فاركو التي أقيمت السبت في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، وتم استبداله بين شوطي المباراة.

من جهته أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض أثبتت إصابته بكدمة فى الضلوع، وعدم وجود أي كسور أو شرخ.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي، أن اللاعب سيكون جاهزاً لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي.