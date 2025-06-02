شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب بيراميدز بعد إنجاز التتويج بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعدما كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

س: ما هي المكاسب المادية من التتويج باللقب؟ ج:يحصل فريق بيراميدز على 4 ملايين دولار بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على صن داونز، فيما حصل فريق صن داونز على 2 مليون دولار، فيما حصل النادى الأهلى على مليون و200 ألف دولار بعد الوصول لنصف النهائى، وهو المبلغ الذى حصل عليه أيضاً أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي. س: ما هي البطولات التي تأهل إليها بيراميدز بعد دوري الأبطال؟ ج:يمثل فريق بيراميدز قارة أفريقيا في النسخة الثانية من بطولة الإنتركونتيننتال 2025 في نسختها الثانية، بعدما سبق ومثل الأهلي القارة السمراء في أول نسخة وتمكن من الصعود إلى نصف النهائي قبل أن يخسر بركلات الترجيح من باتشوكا المكسيكي.

كما يستعد بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي في موعد يحدده الاتحاد الأفريقي للمنافسة على بطولة كأس السوبر الأفريقي.