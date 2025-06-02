شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب بيراميدز بعد إنجاز التتويج بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 02 يونيو 2025 03:20 م
حقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعدما كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.س: ما هي المكاسب المادية من التتويج باللقب؟ ج:يحصل فريق بيراميدز على 4 ملايين دولار بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على صن داونز، فيما حصل فريق صن داونز على 2 مليون دولار، فيما حصل النادى الأهلى على مليون و200 ألف دولار بعد الوصول لنصف النهائى، وهو المبلغ الذى حصل عليه أيضاً أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي. س: ما هي البطولات التي تأهل إليها بيراميدز بعد دوري الأبطال؟ ج:يمثل فريق بيراميدز قارة أفريقيا في النسخة الثانية من بطولة الإنتركونتيننتال 2025 في نسختها الثانية، بعدما سبق ومثل الأهلي القارة السمراء في أول نسخة وتمكن من الصعود إلى نصف النهائي قبل أن يخسر بركلات الترجيح من باتشوكا المكسيكي.
كما يستعد بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي في موعد يحدده الاتحاد الأفريقي للمنافسة على بطولة كأس السوبر الأفريقي.س: كيف يستهل بيراميدز مشواره في إنتركونتيننتال؟ ج:يستهل فريق بيراميدز مشواره في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول، على ملعب الدفاع الجوي، وحال تمكن بيراميدز من تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية أمام بطل أوقيانوسيا، سيتأهل لمواجهة قوية أمام أهلي جدة السعودي في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025. س: ماذا أضاف تتويج بيراميدز بدوري الأبطال للكرة المصرية؟ ج:رفع فريق بيراميدز من رصيد الأندية المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد المباراة النهائية التي جمعت بين بيراميدز وصن داونز، وأضاف بيراميدز اللقب رقم 19 من دورى أبطال أفريقيا لمصر، وهو ما يظهر مدى الهيمنة المصرية على الساحة الكروية الأفريقية، فمن أصل 29 نهائيًا سابقًا شاركت فيها الأندية المصرية، حققت الأندية المصرية الفوز بـ19 لقبًا، بينما تعرضت للخسارة فى 10 مباريات نهائية. س: ما هي القائمة الذهبية للأبطال المصريين التي انضم إليها بيراميدز؟ ج:سجل نادي بيراميدز اسمه بأحرف من نور فى سجلات كرة القدم الأفريقية، بعدما أصبح رابع نادٍ مصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الأهلى والزمالك والإسماعيلي، وحجز فريق بيراميدز مكانا له فى كأس العالم للأندية عام 2029 لأول مرة فى تاريخه.
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