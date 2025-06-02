اعتقال 79 شخصا ليلة الأحد-الاثنين في الاحتفالات بتتويج سان جرمان بدوري الابطال

الرياص - اسماء السيد - باريس : ألقي القبض على 79 شخصا ليل الأحد الاثنين أثناء الاحتفالات في باريس بفوز فريق باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بحسب قائد شرطة باريس لوران نونييز الاثنين.

وتحدث نونييز لقناة "أر تي إل" عن "أفراد تحركهم دوافع خبيثة، ولم يكونوا في الحقيقة من مشجعي باريس سان جرمان".

وأضاف "عاد الهدوء حوالي الساعة 3:30 فجرا"، مشيرا إلى عدد "غير مسبوق تماما" من الاعتقالات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت الشرطة اعتقلت 563 شخصا ليلة السبت إلى الأحد، بينها 491 في باريس، مما أدى إلى احتجاز 307 أشخاص.

وفي المجمل، نُشر أكثر من 5 آلاف من رجال الشرطة والدرك خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة والضواحي الداخلية.

وعكرت وفاة قاصر يبلغ من العمر 17 عاما طعنا بسكين في داكس (جنوب غرب)، وشاب في العشرينيات من عمره في باريس، صفو الاحتفالات بالفوز التاريخي الذي حققه باريس سان جرمان على إنتر ميلان الإيطالي 5 0 في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا السبت في ميونيخ، حيث شابت حوادث عديدة أثارت جدلا حول الأمن.