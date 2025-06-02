شكرا لقرائتكم خبر عن موعد السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي والان مع تفاصيل الخبر

تحد جديد يستعد فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا لخوضه، عندما يلتقي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي من المقرر أن يجمع الفريقين للمنافسة على بطولة كأس السوبر الأفريقي.

موعد السوبر الأفريقي

حدد الاتحاد الأفريقي بكرة القدم "الكاف" شهر سبتمبر المقبل موعدًا مبدئيًا لإقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي، إلا أن الاتحاد الأفريقي لم يُعلن بعد عن الملعب أو التاريخ النهائي للمباراة، على أن يتم الكشف عن التفاصيل رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.

موعد السوبر الأفريقي.. بيراميدز يتوج بدوري الأبطال

حقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعدما كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.

موعد السوبر الأفريقي.. بيراميدز يضمن جائزة 4 ملايين دولار

يحصل فريق بيراميدز على 4 ملايين دولار بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على صن داونز، فيما يحصل فريق صن داونز على 2 مليون دولار، فيما حصل النادى الأهلى على مليون و200 ألف دولار بعد الوصول لنصف النهائى وهو المبلغ الذى حصل عليه أيضا أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

موعد السوبر الأفريقي.. بيراميدز يمثل إفريقيا في الانتركونتيننتال

يمثل فريق بيراميدز قارة أفريقيا في النسخة الثانية من بطولة الانتركونتيننتال 2025 في نسختها الثانية، بعدما سبق ومثل الأهلي القارة السمراء في أول نسخة وتمكن من الصعود إلى نصف النهائي قبل أن يخسر بركلات الترجيح من باتشوكا المكسيكي.