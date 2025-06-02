شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهل بيراميدز.. تعرف على جوائز كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تأهل بيراميدز التاريخي للمشاركة فى كأس إنتركونتيننتال 2025، تتجه الأنظار نحو الجوائز المالية المرصودة للبطولة، والتي تُعد حافزًا كبيرًا للأندية المشاركة. ووفقًا لجوائز النسخة الماضية من البطولة، وهي كالتالي: الدور الأول: يحصل الفريق الفائز على مليون دولار أمريكي، بينما يحصل الفريق الخاسر على 500 ألف دولار أمريكي. ربع النهائي: يحصل الفريق المتأهل إلى هذا الدور على 2 مليون دولار أمريكي. الوصيف: يحصل الفريق الذي يحتل المركز الثاني على 4 ملايين دولار أمريكي. البطل: يتوج الفريق الفائز باللقب بجائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي.

واحتفل فريق بيراميدز، بالتتويج بكأس دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وسجل نادي بيراميدز اسمه بأحرف من نور فى سجلات كرة القدم الأفريقية، بعدما أصبح رابع نادٍ مصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الأهلى والزمالك والإسماعيلي.

هذا الإنجاز الذى حققه بيراميدز لا يعكس فقط قوة الأندية المصرية وتنافسيتها، بل يؤكد أيضًا على الهيمنة الكروية لمصر على مستوى القارة الأفريقية.

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