شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

توفيت والدة عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، حيث أعلن الجناينى وفاتها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب الجناينى عبر صفحته: "أمي الغالية في ذمة الله ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أرجو الدعاء"، ومن المقرر أن يعلن عضو لجنة التخطيط بالزمالك موعد ومكان صلاة الجنازة، والعزاء.



الجناينى

وتستهدف لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، والمكونة من حسين لبيب رئيس النادي، حازم إمام، أحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني، التعاقد مع 3 لاعبين أجانب فى مراكز،الجناح،المهاجم،ووسط المدافع لدعم الفريق الأول.

وتنوي لجنة التخطيط ،غربلة الأجانب المتواجدين فى الفريق فى نهاية الموسم،حيث تتجه النية إلى عدم تجديد عقد التونسي حمزة المثلوثي،وإعارة مواطنيه سيف الدين الجزيري،وأحمد الجفالي.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة نظيره بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل بنهائى كأس مصر، باللقاء