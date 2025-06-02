شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكلف ميمي عبد الرازق برئاسة لجنة التخطيط بعد انتهاء مهمته مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي المصري تكليف ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق، برئاسة لجنة التخطيط المقرر تشكيلها خلال الأيام المقبلة استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه فى قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وكان النادي المصري وجه الشكر للثنائي، التونسي فخر الدين بن يوسف، وكذلك محمد دبش، بعد انتهاء عقديهما مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري دون تجديد.

وتأهل المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية بشكل رسمي في الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدي الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعد منافسة شرسة مع فريقي، البنك الأهلي وسيراميكا.