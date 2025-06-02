شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجرى عدة تغييرات فى تشكيل سيراميكا أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى على ماهر ، المدير الفنى لفريق سيراميكا، عدة تغييرات على تشكيل فريقه أمام الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل، فى إطار ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر، التى ستقام على استاد الإسماعيلية.

واستقر على ماهر على إعادة الثنائى محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة إلى التشكيل الأساسى لمواجهة الإسماعيلى بعدما غاب الثنائى عن مباراة بيراميدز الماضية التى خسرها الفريق بخماسية، لرفع الحرج عن الثنائى أمام فريقهما الحالى.

كما يدفع على ماهر بحسين السيد فى الظهير الأيسر بعد رحيل محمد شكرى إلى الأهلى، كما يدرس الدفع بالغانى جاستين أرثر بجوار رجب نبيل فى الدفاع لتعويض رحيل أحمد رمضان بيكهام إلى الأهلى.

ويعود الجنوب أفريقي فخرى لاكاى إلى التشكيل الأساسى للفريق بعد غيابه أيضا أمام بيراميدز للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، ليعود لقيادة الهجوم أمام الدراويش.

ونجح مسئولو سيراميكا فى تفعيل بند شراء الثنائى إسلام عيسى والجنوب أفريقي فخرى لاكاى من نادى بيراميدز، بعد الأداء المميز الذى قدموه فى الموسم الحالى.

وأنهى فريق سيراميكا مشواره في بطولة الدورى في المركز السادس برصيد 37 نقطة، بعدما فاز 4 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 3 مواجهات خلال المرحلة الأخيرة من الدورى مسجلا 15 هدفا واستقبل 12 هدفا.

ويأمل فريق سيراميكا في الحفاظ على لقبه للعام الثالث على التوالي بعدما نجح في تحقيق اللقب في الموسمين الماضيين بمسماه القديم كأس رابطة الأندية ويطمح في التتويج بهذه النسخة الجديدة من كأس عاصمة مصر.