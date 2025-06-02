شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يريد الزمالك من اجتماع رابطة الأندية واتحاد الكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى الزمالك ، خلال الساعات الماضية، حضور اجتماع اتحاد الكرة ورابطة الأندية مع مسئولي وممثلى الأندية المصرية المقرر له اليوم بمقر اتحاد الكرة الجديد بأكتوبر.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع هشام نصر نائب رئيس النادى، ممثلا عن الزمالك في الاجتماع، فى ظل غياب حسين لبيب لمعاناته من وعكة صحية أبعدته عن النادى الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، أن الزمالك عاد للمشاركة في الاجتماعات ليطلب من الرابطة والاتحاد تحقيق العدالة بين الأندية، والوقوف على مسافة واحدة من الأندية المشاركة في المسابقات، بالإضافة إلى تطبيق اللوائح بشفافية على الجميع، خاصة أن اللوائح واضحة، مع المطالبة بعدم تكرار ما شهده الموسم المنقضى من قرارات متضاربة وتراجع في القرارات بعد اتخاذها.

يذكر أن الزمالك سبق وقرر مقاطعة الاجتماع المقرر لرابطة الأندية المصرية المحترفة الأحد 18 مايو، لمناقشة ووضع تصورات لشكل مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، حيث جاء الاعتراض على الطريقة التي تُدار بها المسابقة هذا الموسم، وغياب العدالة والنزاهة والشفافية، وفقا لما أعلنه الزمالك وقتها.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعاً مهماً ظهر اليوم، الاثنين، مع رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بحضور رؤساء وممثلى أندية الدورى الممتاز، وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها المواعيد النهائية لفتح القيد للأندية للموسم الجديد، لاسيما بعد فتح القيد الاستثنائى للأهلى أمس الأحد وحتى يوم 10 يونيو الجارى، كما يتطرق الاجتماع لتحديد عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد، والأقرب هو استمرار نفس العدد فى الموسم المقبل، كما ستتم مناقشة ملف الهبوط بعد استقرار رابطة الأندية على إلغاء الهبوط هذا الموسم.