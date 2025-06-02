شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من الرمادى لبنتايج فى الزمالك قبل نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق على منح المغربى محمود بنتايج لاعب الأبيض تعليمات خاصة قبل مباراة الفريق المقبلة بنهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز الخميس المقبل بنهائي الكأس لحسم بطل النسخة من البطولة، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى.

وطلب الرمادى من بنتايج التركيز فى المباراة، وتضييق المساحات أمام لاعبى الفريق المنافس، مع بذل اقصى جهد خلال اللقاء حتى يتوج الفريق بالبطولة بجهود اللاعبين.

وجاءت تعليمات المدير الفنى للاعب بعد عودته للمشاركة فى التدريبات مع فريقه، عقب تعافيه من الاصابة التى كان يعانى منها مؤخرا.

وكان بنتايج يعانى من تمزق فى العضلة الامامية ابعدته عن المشاركة مع الفريق الفترة الأخيرة.