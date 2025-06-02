شكرا لقرائتكم خبر عن أيسل نديم ليبرو طائرة سيدات الزمالك تحتفل بزفافها على أنغام "الثالثة يمين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت أيسل نديم، ليبرو فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك ، بزفافها على محمد السحار وسط الأهل والأصدقاء بحضورعدد من نجمات الكرة الطائرة، سواء فى الأهلى أو الزمالك من صديقات العروس.

وشهد احتفال أيسل نديم بزفافها وسط أجواء زملكاوية على أنغام أغنية " الثالثة يمين" فى حضور نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك.

و تعد ايسل نديم من أفضل لاعبات فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك و حصدت هذا الموسم مع الفريق على لقب كأس مصر و بطولة أفريقيا .

كما حصلت أيسل على لقب أفضل ليبرو فى أفريقيا فى البطولة التى إحتفظ الزمالك خلالها باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه فى النسخة التى أقيمت فى نيجيريا.