شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن البطولة الثالثة فى تاريخه بنهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يبحث فريق بيراميدز عن البطولة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، يفوز بمجموع المباراتين "3 /2" ويتوج باللقب.

ويلتقى بيراميدز نظيره الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر وسط الطموح بحصد اللقل الثالث فى تاريخه.

الأهرام ضد صن داونز

وحصد فريق بيراميدز اللقب الثانى فى تاريخه بعدما كان قد توج بلقب كأس مصر الموسم الماضى، وأمامه فرصة لتحقيق لقبين هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.

نجح فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك صن داونز، بالدقيقة 24 بعد خطأ من كيكانا مدافع الفريق الجنوب أفريقي، وبعد الهدف كثف صن داونز الهجوم بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن بيراميدز نجح فى السيطرة على مجريات المباراة.

وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، كاد يسجل موداو هدف التعادل لصن داونز، إلا أن أحمد الشناوى تألق فى الحفاظ على نظافة شباكه.

وفى الدقيقة 56 سجل أحمد سامى هدف بيراميدز الثانى بضربة رأس متقنة، بعد تمريرة من محمد الشيبى نفذها من كرة ثابتة، ونجح أحمد الشناوى فى التصدى لكرة ثابتة خطرة كادت أن تهدد مرمى بيراميدز.

فى الدقيقة 75 سجل راينرس لاعب صن داونز هدف تقليص الفارق لفريقه، لتشتعل المباراة، ويجرى بيراميدز أول تبديلاته بخروج رمضان صبحى ودخول إبراهيم عادل.

استمر ضغط صن داونز بشكل كبير، وفى الدقيقة 89 دخل أحمد توفيق بدلاً من محمد الشيبى لتأمين الدفاع، واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع، ودخل على جبر بدلاً من فيستون ماييلى.