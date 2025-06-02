شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يحيي لطفي: كواليس ولقاءات حصرية من كأس العالم للأندية لجماهير الأهلي على أبليكشن on sports mobile app والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للرياضة ، برئاسة الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس الإدارة، العديد من المفاجآت للجماهير المصرية بشكل عام و جماهير الأهلي المصري بشكل خاص خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا، على أبليكشن on sports mobile app.



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وأعلن الأستاذ محمد يحيي لطفي، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر تجديد الشراكة بين شركة النادي الأهلي لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، إطلاق أول تطبيق رياضي لايف مخصص للكرة المصرية "أبليكش"، يقدم تغطية لحظية للأحداث الرياضية، مؤكداً أن المتحدة تسعى لتقديم كل ما هو جديد في عالم الرياضة والديجيتال، بهدف تقديم تجربة مميزة لجمهور الكرة في مصر والوطن العربي.

ويتضمن الأبليكشن لقاءات وحوارات وكواليس سيتم عرضها فقط و حصريا على on sports mobile app ، يتضمن لقطات وتفاصيل خاصة بمعسكر فريق النادي الأهلي و لقطات خاصة من التدريبات ولقاءات حصرية مع نجوم فريق الأهلي الذى يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين ، والعديد من المفاجأت للجماهير قبل و أثناء بطولة كأس العالم للأندية.



جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للرياضة – الراعي الرسمي والحصري لمعسكر الأهلي الذي سيقام بمدينة ميامي لأمريكية في الفترة من 5-11 يونيو المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وتتخلله مباراة ودية يوم 8 من نفس الشهر.

يتضمن أبليكشن ON APP نقل العديد من المباريات الرياضية المختلفة في جميع الألعاب في بث مباشر و حصري للأندية و منتخب مصر لكرة القدم ، إلى جانب لقاءات حصرية مع نجوم الرياضة من مختلف اللعبات عقب المباريات سواء على مستوى الاندية أو المنتخبات قي مختلف البطولات المحلية والقارية التي تدخل تحت رعاية وحقوق الشركة المتحدة للرياضة .

كما يتضمن أبليكشن ON APP بودكاست يضم كوكبة من نجوم وكبار الرياضة و الإعلام و لقاءات و حوارات حصرية مختلفة و متنوعة ، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات والبرامج الخاصة بأعمال التصميم والإخراج الفني، بالإضافة إلى القدرة الإبداعية لإيصال الرسالة أو الفكرة للمتلقي بأسلوب جذاب مع مزج الصورة بما يحقق أعلى المعايير الخاصة بفنون الرؤية البصرية.

وعلي مدار ٢٤ ساعة سيكون هناك نيوز رووم علي الابليكشن تتيح للمتابع معرفة كل الاخبار و الاحداث و المباريات الرياضية الهامة ومتابعة الدوريات العربية و الأوروبية علي مختلف اليوم ، ومتابعة النجوم المصريين المحترفين بالخارج من مختلف الألعاب .. والعديد والعديد من المفاجآت الأخرى علي أبليكشن ON APP.

أقيم الموتمر بحضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة، المهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، المهندس أيمن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة النادي الأهلي وشركة الكرة.