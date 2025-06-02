شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يزيح الستار عن قميص كأس العالم للأندية والموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي على فيس بوك صورا لقميص الموسم الجديد لفريق الكرة الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.



ويواصل فريق الاهلى بقيادة خوسيه ريبيرو استعداداته باستاد مختار التتش لمواجهة باتشوكا المكسيكى الودية المقرر لها الأحد المقبل.



الاهلى



الشناوي



قميص الاهلي الجديد



محمد هاني



وسام ابو علي

وعاد الثلاثي الشاب أحمد عابدين وعبد الله بستانجي وأحمد خالد كباكا للمشاركة في تدريبات الأهلي بدءاً من السبت الماضي، في أول مران للفريق الأحمر تحت قيادة ريبييرو، على أن يتم حسم الثلاثي ومعهم أحمد عبد القادر العائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري ويوسف عبد الحفيظ المعار إلى سيراميكا أيضا.

على جانب آخر، وضع الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادى الاهلى برنامجا بدنيا لتجهيز العائد لصفوف المارد الأحمر محمود حسن تريزيجيه بعد انتظامه فى تدريبات الفريق الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة، ضمن التحضيرات المكثفة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وكان تريزيجيه قد حصل على راحة سلبية بعد انتهاء موسمه مع الريان القطري ، قبل استئناف تدريباته مع الأهلى.

وتأتي عودة تريزيجيه في إطار خطة المدير الفني خوسيه ريبيرو للاعتماد على العناصر الدولية وأصحاب الخبرات خلال المرحلة المقبلة، حيث يراهن الجهاز الفني على قدراته الفنية وخبراته الكبيرة لتقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.