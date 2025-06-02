شكرا لقرائتكم خبر عن أندية عراقية تراقب طاهر محمد تمهيداً لضمه من الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد اللهالإثنين، 02 يونيو 2025 10:00 ص
ورغم وجود اهتمام من أندية عربية بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر، إلا أن النادي الأهلي لا ينوي بيع اللاعب الفترة الحالية، باعتباره من العناصر المؤثرة مع الفريق وبات من العناصر المهمة في تشكيل الفريق الأحمر، ومن أبرز العناصر التي تألقت مع الأهلي في الموسم الماضي.
ورفض مسئولو النادي الأهلي فكرة رحيل طاهر محمد طاهر إلى الدوري القطري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما تلقى اللاعب عرضاً مُغرياً من الدوري القطري للإنتقال إلى صفوفه.
وشهدت الإيام الماضية إتصالات بين طاهر وبين أحد الأندية القطرية بجانب عروض أخرى من الخليج لكن العرض القطري كان الأكثر جدية .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز