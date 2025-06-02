شكرا لقرائتكم خبر عن أندية عراقية تراقب طاهر محمد تمهيداً لضمه من الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أبدى أكثر من نادِ عراقي اهتمامه بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب تألقه مع المارد الأحمر الموسم المُنقضي وظهوره بشكل جيد، أبرزها نادي دهوك العراقي الذي يراقب جناح الأهلي الطائر في الفترة الحالية.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن نادي دهوك يدرس تقديم عرض رسمي إلى النادي الأهلي من أجل طاهر محمد طاهر الصيف الحالي، باعتباره من أبرز الأسماء المطروحة لضمه في الصيف الحالي، حيث إن الفريق العراقي اقترب من المشاركة فى البطولات القارية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي الموسم المقبل.

ورغم وجود اهتمام من أندية عربية بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر، إلا أن النادي الأهلي لا ينوي بيع اللاعب الفترة الحالية، باعتباره من العناصر المؤثرة مع الفريق وبات من العناصر المهمة في تشكيل الفريق الأحمر، ومن أبرز العناصر التي تألقت مع الأهلي في الموسم الماضي.

ورفض مسئولو النادي الأهلي فكرة رحيل طاهر محمد طاهر إلى الدوري القطري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما تلقى اللاعب عرضاً مُغرياً من الدوري القطري للإنتقال إلى صفوفه.

وشهدت الإيام الماضية إتصالات بين طاهر وبين أحد الأندية القطرية بجانب عروض أخرى من الخليج لكن العرض القطري كان الأكثر جدية .

من جانبه ، رفض مسئولو الأهلي فكرة الإستغناء عن طاهر في التوقيت الحالي بعدما أصبح أحد اللاعبين المؤثرين مع الفريق ، ورغم الزحمة التي يعاني منها الفريق حالياً في مركز الجناح إلا أن الأهلي تمسك ببقاء اللاعب.