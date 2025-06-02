شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقرر استكمال مسيرته مع الزمالك لنهاية العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تحمل الكثير من المعاني لجماهير نادي الزمالك، استقر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم، الاستمرار مع القلعة البيضاء حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، وتراجع الفهد الأسمر عن فكرة الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن تعاقده مع النادى مستمرًا لنهاية الموسم المقبل.

شيكابالا يقرر الاستمرار مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل بحثًا عن نهاية بطولية

وأكد أحد المقربين من شيكابالا أن اللاعب استقر على الاستمرار مع الزمالك حتي نهاية تعاقده بنهاية الموسم المقبل، خاصة أن هذا التوقيت غير مناسب على الإطلاق لاتخاذ قرار الاعتزال، حيث يبحث شيكا عن بطولة كبيرة تكون خير ختام لمسيرته مع الزمالك.

شيكابالا، البالغ من العمر 39 عامًا، ساهم خلال مسيرته في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية مع الزمالك، وتميز بأسلوب لعبه المهاري وأهدافه الحاسمة، إلى جانب حضوره القيادي داخل غرفة الملابس.

شيكابالا يستعد لختام أسطوري لمسيرته مع الزمالك

ومن المنتظر أن يكون الموسم المقبل محطة استثنائية للنجم الأسطوري، حيث يسعى لإنهاء مسيرته الكروية بالشكل الذي يليق بتاريخه الطويل، من خلال المساهمة في تتويج الزمالك بالمزيد من الألقاب، وتقديم الدعم الكامل لزملائه داخل الملعب وخارجه.

إدارة الزمالك من جهتها رحبت بـ استمرار شيكابالا، وأشارت إلى أنها ستكرمه بالشكل اللائق عند نهاية مشواره، تخليدًا لما قدمه للنادي على مدار أكثر من عقدين، ليكتب شيكابالا فصله الأخير مع الزمالك بإرادة حرة، واختيار نابع من القلب، ليظل اسمه محفورًا في وجدان عشاق القلعة البيضاء، كلاعبٍ لم تنل منه السنوات، وظل وفيًا للقميص الذي أحبه منذ الطفولة.