شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بالرابطة والأندية اليوم لحسم إلغاء الهبوط ومواعيد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعاً مهماً ظهر اليوم، الاثنين، مع رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بحضور رؤساء وممثلى أندية الدورى الممتاز، وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.



ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها المواعيد النهائية لفتح القيد للأندية للموسم الجديد، لاسيما بعد فتح القيد الاستثنائى للأهلى أمس الأحد وحتى يوم 10 يونيو الجارى، كما يتطرق الاجتماع لتحديد عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد، والأقرب هو استمرار نفس العدد فى الموسم المقبل، كما ستتم مناقشة ملف الهبوط بعد استقرار رابطة الأندية على إلغاء الهبوط هذا الموسم.

وقام مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة بتسليم اتحاد الكرة التصور النهائي لشكل ونظام مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، وذلك قبل الاجتماع مع رؤساء الأندية اليوم، الاثنين، لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد.

ويتضمن التصور شكل الدوري فى الموسم الجديد 2025-2026، ونظام الهبوط، بعدما قررت رابطة الأندية المصرية في اجتماعها الأخير إلغاء الهبوط فى الموسم الحالي 2024-2025، مع الإبقاء على نظام المسابقة كما هو.

ووفقا لتصور الرابطة، سيقام الدوري الجديد في موسم 2025-2026 من مرحلتين، الأولى من دور واحد والمرحلة الثانية تكون على مجموعتين، الأولى من 7 أندية يتنافسون على لقب الدوري، والثانية تضم 14 ناديًا يتنافسون على الهبوط".

ومن المقرر أن يهبط 4 أندية من الدوري للقسم الثاني، ويصعد 3 أندية، ويتدرج هذا في المواسم حتى نصل إلى 18 فريق، ومن المقرر أن يبدأ الدوري في الموسم الجديد في أغسطس المقبل على أن ينتهي في 25 مايو 2026.