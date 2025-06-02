شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام الدور التمهيدى الثاني ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم الاثنين، منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 31 مايو الجاري وحتى الثامن من يونيو المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 280 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

ـ نور الشربيني وهيا علي

ـ ندى عباس والإنجليزية توري ماليك

ـ فارس الدسوقي والنيوزيلندي بول كول

ـ كريم التركي والإنجليزي سام تود

ـ هنا معتز والويلزية تيسني مورفي

ـ ملك خفاجي والأمريكية أماندا صبحي

ـ مصطفى السيرتي والهندي أبهاي سينج

ـ يوسف سليمان وأليكس لو لاعب هونج كونج

ـ سلمى هاني والإنجليزية سارة جان بيري

ـ سنا إبراهيم وفريدة محمد

ـ فيروز أبو الخير وهنا رمضان

ـ محمد زكريا والسويدي نيكولاس مولر

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 27 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي:

10 لاعباً في منافسات الرجال: مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، محمد زكريا، عمر مسعد، كريم الحمامي، محمد الشربيني، محمد أبو الغار.

17 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، أمينة عرفي، سلمى هاني، نور الشربيني، سلمى الطيب، نور أبو المكارم، هنا معتز، فريدة محمد، ملك خفاجي، هنا رمضان، زينة ميكوي، كنزي أيمن، منه حامد، مريم متولي.

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً للرجال، والبطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش عن نسخة الموسم الماضي.