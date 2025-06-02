شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغلق صفحة دوري الأبطال ويستعد لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى لنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، صفحة مباراة صن داونز التى أقيمت مساء أمس، الأحد باستاد الدفاع الجوى، فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا وذلك من أجل الاستعداد لمباراة مصيرية أخري وهى مواجهة الزمالك بنهائى كأس مصر.

مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز تقام فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وتأتي هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد ثانى بطولة لكأس مصر في تاريخه.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

ويأتي النهائي المنتظر ليعيد إلى الأذهان المواجهة الشهيرة بين الفريقين في نهائي نسخة 2018–2019، والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة، وهو ما يمنح المباراة طابعًا ثأريًا لبيراميدز الذي يحمل لقب النسخة الماضية ويطمح للاحتفاظ بالكأس.

بلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطي سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائي (2-1).

وتوج "الفارس الأبيض" بلقب الكأس 28 مرة، ويأمل في إضافة اللقب الـ29 إلى خزائنه.

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.