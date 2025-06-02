شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تترقب الإعلان الرسمي عن حكم نهائي الكأس أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب إدارة نادى الزمالك إعلان اتحاد الكرة عن طاقم الحكام الذى سيتولى إدارة مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، باستاد القاهرة الدولى، وأرسل مجلس الإدارة خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يعلن خلاله رفضه التام لتعيين أي من الحكام "أمين عمر، ومحمود البنا، ومحمد الصباحي، وطارق مجدي" لإدارة مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأكد الزمالك في خطابه أن الفريق تضرر بشكل واضح من أخطاء هؤلاء الحكام طوال الموسم الحالي، وسبق أن اشتكى النادي من تكرار هذه الأخطاء.

وشدد الزمالك في خطابه على أنه رغم حرص النادي على دعم منظومة التحكيم والعمل على تطويرها بشكل مستمر، إلا أن نادي الزمالك يجد نفسه مضطراً للمطالبة بعدم إسناد نهائي الكأس للحكام المذكور أسماؤهم لأنهم لم يوفروا للنادي العدالة في مباريات الموسم الحالي.