شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان أوسكار رويز يجبر 6 حكام على الاعتزال نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب قرار أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، فى عدم الاعتماد على الحكام الذين تخطوا حاجز الـ45 عاماً فى الموسم المقبل، فى اعتزام 6 حكام الاعتزال نهاية الموسم الجارى، وهم محمد عادل ومحمد الحنفى ومحمد صباحى ونادر قمر الدولة ومحمود يوسف وسامى هلهل.

واتفق اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية على تجديد عقده موسما واحدا ليستمر فى رئاسة اللجنة فى الموسم المقبل 2025 - 2026.

وكان رويز وقع عقدا مع اتحاد الكرة لمدة 3 أشهر، وبعد انتهائه فاتح اتحاد الكرة الخواجة فى التجديد وتم الاتفاق على التجديد موسما واحدا ليستمر رويز فى إدارة اللجنة.