شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الإسماعيلي بطلا للدوري بثلاثية فى شباك المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 2 يونيو عام 2002 أصبح النادى الإسماعيلى آخر أندية الأقاليم تتويجاً بالدورى العام حتى الآن بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على النادى المصرى باستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى كبير، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ26 والأخير لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2001 / 2002.

أحرز أهداف فريق الإسماعيلى فى هذه المباراة عماد النحاس الهدف الأول فى الدقيقة الأولى، ثم تعادل إيهاب جلال للمصرى فى الدقيقة 10 ، بينما أحرز عمرو فهيم هدف الإسماعيلى الثانى، ثم تعادل للمصرى عمرو الدسوقى فى الدقيقة الـ 3 من الشوط الثانى، لينجح عمرو فهيم فى إحراز هدف البطولة فى الدقيقة 85، ليرتفع رصيد الدراويش إلى النقطة 66 ويصبح بها بطلا للدورى.

أدار اللقاء تحكيميا الحكم الدولى رضا البلتاجى، وشهدت صفوف الإسماعيلى فى هذه المباراة مشاركة عدد من النجوم أبرزهم ، محمد صبحى و أحمد فتحى وإسلام الشاطر و محمد بركات و عماد النحاس و محمد حمص وخميس جعفر وعبد الحميد بسيونى وحمام إبراهيم وعمرو فهيم وعطية صابر محمد صلاح أبو جريشة ومحمد محسن أبو جريشة وعبد الرزاق محمد.

ومن أبرز اللاعبين الذين لعبوا للمصرى فى هذه المباراة: عصام عبد العظيم و محمد ساهر و ايهاب جلال و عمرو الدسوقى و اكرامى يسرى و محمد الغنام و ياسر محمد و محمد يوسف و انور شلوفة و احمد كشرى و عمرو الصفتى و محمد عبد الستار و عبدالله رجب.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدورى نصف النهائي، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر.