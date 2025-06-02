شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب على فترتين اليوم استعداداً لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى، بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، مرانه اليوم الاثنين على فترتين صباحاً ومساءً، ضمن البرنامج الفني والبدني الذي وضعه المدرب الإسباني للفريق قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وبدأ الأهلي مساء السبت الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية، وتدرب الفريق فى السادسة مساءً تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد ريبيرو للمرة الأولى عقب تنصيبه بشكل رسمي مساء الخميس لمدة عامين.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على فترتين على أن يتدرب مرة واحدة الثلاثاء، قبل أن يحصل على راحة الأربعاء، وهو نفس يوم السفر إلى أمريكا.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.