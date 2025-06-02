شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع محمد شكري لاعب سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي تأجيل التعاقد مع محمد شكري ، ظهير أيسر سيراميكا، لحين الانتهاء من خوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستقام فى منتصف يونيو الجاري بالولايات المتحدة، في ظل تمسك ناديه ببقاء اللاعب بسبب ارتباطه بخوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، وطلب تأجيل انضمام اللاعب لجين الانتهاء من منافسات تلك البطولة.



ويدرس الأهلي تأجيل حسم صفقة محمد شكري قبل السفر إلى أمريكا، لاسيما أن الفريق يضم أكثر من لاعب في هذا المركز، مثل المغربي يحيى عطية الله والذي سيتواجد ضمن قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية، وكذلك كريم الدبيس الذي تعافى من الإصابة وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات، بخلاف أحمد نبيل كوكا الذي قدم مستويات طيبة في الفترة الماضية التي تولى فيها عماد النحاس القيادة الفنية للفريق الأحمر.

وتوصل الأهلي لاتفاق مبدئي مع سيراميكا على ضم محمد شكري، ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

عرض الأهلى دفع مبلغ 25 مليون جنيه لإتمام الصفقة، فيما يتمسك سيراميكا بالحصول على مبلغ 35 مليون جنيه مصري، مع إمكانية إعارة أحد لاعبي الأهلي إلى سيراميكا كجزء من الاتفاق.