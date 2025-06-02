الامارات | ميسي جاهز بقوة لمواجهة الأهلي المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في فوز فريقه إنتر ميامي الكاسح على كولومبوس كرو (5-1)، أول من أمس، في الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس)، خلال مباراة تُعدّ استعداداً مثالياً قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

ويستهل إنتر ميامي مشواره في البطولة المستحدثة التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، في 14 يونيو الجاري، بمواجهة الأهلي المصري بطل إفريقيا.

وبعد فترة تراجع في المستوى، يبدو أن الفريق استعاد بريقه من جديد في آخر مباراتين بالدوري، بعدما فاز أيضاً (4-2) على مونتريال، ما هدّأ الأجواء المحيطة بالفريق، وساعد على تجديد الثقة به.