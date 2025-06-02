الامارات | «الزعيم» يتعاقد مع أديس ومارسيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس، تعاقده مع الظهير الأيمن النمساوي، أديس ياسيتش، لاعب فريق فولفسبورغر، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، كما أعلن النادي أيضاً تعاقده مع المدافع السلوفيني مارسيل راتنيك، لأربعة مواسم، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان العين قد أعلن من قبل ضم الحارس البرتغالي، روي باتريسيو، والثنائي المغربي حسين رحيمي ويحيى بن خالق.

ونشر النادي مقطع فيديو أعلن من خلاله انضمام أديس ياسيتش، مرفقاً بتعليق: «الظهير الأيمن ينضم للزعيم.. أديـس ياسيتـش عيناوي».