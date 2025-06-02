الامارات | الروسي غريبنيف ينفرد بصدارة «دبي المفتوحة للشطرنج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد الأستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسي غريبنيف بصدارة النسخة الـ25 من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، رافعاً رصيده إلى 4.5 نقاط بنهاية الجولة الخامسة التي حقق فيها فوزاً ثميناً على الهندي سوبرامان بهاراث، الذي كان أحد أبرز المنافسين على اللقب قبل خسارته من غريبنيف وتراجعه إلى المركز السابع.

واستفاد الروسي غريبنيف من التعادل المثير على الطاولة الأولى بين المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سيرين، وبطل النسخة الماضية الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني محمد مرادلي، ليتوقف رصيدهما عند أربع نقاط.

ورغم انفراده بالصدارة مؤقتاً، لن تكون حظوظ غريبنيف وافرة 100% للبقاء في القمة بنهاية الجولة السادسة التي يلتقي فيها وجهاً لوجه مع المصنف الأول نيهال سيرين، لوجود خمسة لاعبين في المركز الثاني بفارق نصف نقطة، يتقدمهم نيهال سيرين، وحامل اللقب مرادلي، والهندي كريشنا روهيث، والأرميني شات سرغسيان، والإيراني سينا موفاهد، إضافة إلى وجود تسعة لاعبين في المركز الثالث برصيد 3.5 نقاط لكل منهم، ما يعكس قوة المنافسة على لقب النسخة الـ25، إذ من المنتظر أن يحسم البطل في الجولة الأخيرة.

على الجانب الآخر، وفي الفئة «ب»، انفرد أستاذ الاتحاد الدولي، الإيراني مهدي نيكوكار بالصدارة محققاً العلامة الكاملة بنهاية الجولة الخامسة (خمس نقاط)، بفوزه على الهندي فندان ألنكار الذي تجمد رصيده عند (أربع نقاط)، فيما حقق الدولي التركماني شيرليف أليار فوزه على الطاولة الثالثة ليرفع رصيده إلى 4.5 نقاط في المركز الثاني، إلى جانب الدولي السريلانكي بيساندو الذي حقق فوزه على اليوناني انستاسيوس بافليدس، وبنهاية هذه الجولة تصدر نيكوكار بـ(خمس نقاط) وخلفه بيساندو وأليار بـ4.5 نقاط، وحل ثمانية لاعبين في المركز الثالث برصيد أربع نقاط من ضمنهم الدولي الإماراتي حمد عصام.

وتختتم بطولة دبي المفتوحة للشطرنج منافساتها الأربعاء المقبل، وتشهد نسختها الحالية مشاركة 182 لاعباً ولاعبة من 37 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها 52 ألف دولار.